Edinson Cavani è tra i protagonisti dell'Uruguay in Coppa America. L'ex attaccante del Napoli ha parlato ieri dopo la vittoria contro il Cile per 1-0 proprio con un suo gol, annunciando che rimarrà al PSG nella prossima stagione: " Ho parlato prima di partire con i dirigenti. Ho parlato con il club per dire che sono orgoglioso del PSG. Voglio finire il mio contratto lì. Vuol dire che voglio stare con la squadra".