Cavallero: "Non escludo ancora Conte alla Juve. Ho solo un dubbio se dovesse finire al Napoli"

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Luca Cavallero, giornalista di tmw radio. Di seguito, un estratto dell’intervista.

Come sta la Juve?

“E’ un bel dilemma… Si parla de toto nomi per quanto riguarda la panchina della Juventus. Si sa perfettamente quale sia il rapporto tra Allegri e il club, ci sono tanti interrogativi al quale dare una risposta. Si parla del giochismo e, di conseguenza, prima di De Zerbi e poi di Thiago Motta. Bisogna anche il contesto di grandi giocatori immedesimati in questa prospettiva”

Probabile formazione della Juventus?

“Szcz?sny tra i pali, con il terzetto composta da Bremer, Danilo e Gatti. A centrocampo Locatelli, Cambiaso, McKennie, Rabiot e Kostic. In avanti ancora Chiesa e Vlahovic”

C’è un interesse della Juve per Vincenzo Italiano?

“Ci sono stati sondaggi. La Juventus sta parlando con diversi tecnici, a prescindere dall’esito di questo campionato. Ad oggi, il club bianconero pensa ad Italiano, dunque, così come pensa anche ad altri allenatori. Le possibilità di vedere Allegri lontano da Torino, il prossimo anno, crescono”

Esclude Conte in ottica Juventus?

“Non del tutto. Soprattutto per quanto riguarda i colpi di scena che contraddistinguono Antonio nelle trattative con i club. Passatemi il termine, è un grande giocatore di scacchi. Tuttavia, è un tecnico che predilige un progetto con delle garanzie. Assumere Conte sarebbe un rischio. Quello, cioè, di impiegare tante risorse e poi dover fronteggiare un addio del tecnico”

Scommetterebbe su un suo approdo al Napoli?

“Lo vedrei anche lì, anche se non so come conviverebbe con De Laurentiis”