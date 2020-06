Causio: "Tornare a parlare di calcio ci regala un senso di rinascita. Finale? Solita Juve contro un Napoli attendista ma col trascinatore Insigne in più..."

Ultime calcio Napoli - Franco Causio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Causio

"Tornare a parlare di calcio ci regala un senso di rinascita. Dobbiamo, però, abituarci agli stadi vuoti. Non sarà facile, ma spero che si possa vedere una bella partita. Nelle semifinali abbiamo visto qualcosa, stasera andrà meglio. Vedremo la solita Juve contro un Napoli attendista pronto a ripartire. La Juventus farà la partita, il Napoli con il 4-1-4-1 ripartirà con Mertens, Insigne e Callejon. Anche Insigne ha riotrvato fiducia, porta la fascia da capitano sul braccio e questo gli regala forti emozioni. Sta mostrando di essere capitano vero e trascinatore della squadra. Con Mertens può fare la differenza. La conferenza di Sarri? Regala sempre spunti, ma la Juve di Sarri non c'è ancora. A Napoli ha costruito una squadra in tre anni, a Torino ci sono giocatori che ha trovato. A Torino devi vincere subito, non puoi aspettare anche perchè non lo fanno. L'unica cosa che conta è vincere".