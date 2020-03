Causio: "Si può giocare anche a porte chiuse, ma dopo 3 partite si perdono gli stimoli: serve il pubblico altrimenti bisogna stare a casa"

Ultime calcio - Franco Causio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Sono stato in Brasile e sono tornato 10 giorni fa. Sono in quarantena, non ho problemi ma anche lì cominciavano i primi problemi. Udine è deserta, come deve essere. Campionato? Capisco i pensieri, i problemi per diritti televisi ma bisogna pensare ad altro. Si può giocare anche a porte chiuse, ma dopo 3 partite si perdono gli stimoli. Si deve giocare col pubblico. Capisco che ci sono interessi ma conta prima la salute. Bisogna fare squadra, gruppo, altrimenti si deve restare a casa. Le strade sono deserte, prima la salute e poi tutto il resto.