Ultimissime notizie calcio – Franco Causio, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"La Juventus parte ancora favorita per la vittoria del campionato. Milik mi piace ma la Juventus deve prima valutare cosa accadrà con Higuain. Sarri alla Juventus ha scaldato pochi cuori… Si è integrato poco, lì ha fallito”.