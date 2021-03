Causio: "Il Napoli deve credere nella rimonta in campionato, saranno decisive le prossime tre partite"

Ultime notizie calcio Napoli - Franco Causio, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli è atteso da tre partite che possono indirizzare in maniera importante la stagione contro Milan, Roma e Juventus. Cristiano Ronaldo non sarà mai un peso per la Juve, è tutta la squadra che è calata ed è mancata con il Porto. Il secondo gol preso non lo prendono nemmeno i dilettanti, non si può vedere tutti i calciatori che si girano. Se guardi la barriera, erano tutti attaccanti che non vanno mai in barriera. Il Napoli deve credere nella rimonta in campionato, è stato anche sfortunato visto che ha avuto fuori a lungo calciatori importanti. In ogni caso molto dipende dalle prossime tre partite”.