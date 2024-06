Causio: "Conte avrà fatto delle richieste e De Laurentiis farà del suo meglio per accontentarlo"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista della Juventus Franco Causio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Antonio Conte al Napoli? Se c’è una piazza in grado di stimolarlo, è questa: se ha accettato è perchè avrà avuto delle garanzie da parte di Aurelio De Laurentiis, è un lavoratore eccezionale e penso sia la persona giusta per rilanciare il Napoli. Nehuen Perez? Le parole servono a poco, serve il campo. Conte avrà fatto delle richieste e De Laurentiis farà del suo meglio per accontentarlo. Oriali nello staff del Napoli? Hanno un certo affiatamento, è la persona giusta per dargli una mano per fare da raccordo tra la squadra e la società”