Franco Causio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Non vedremo per due volte di fila l’Italia ai Mondiali, questo fa male soprattutto ai giovani. Bisogna inserire un numero minimo di giovani italiani in ogni prima squadra. I calciatori giovani all'estero giocano, dobbiamo fare lo stesso e dargli la possibilità anche di sbagliare".