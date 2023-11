Cauet e le polemiche di Juve-Inter del 1998: "Il tempo non lecca le ferite"

Notizie Calcio - 26 aprile 1998. Juventus batte Inter 1-0, tra polemiche che, a distanza di 25 anni, non sono ancora sopite. È la gara del contatto fra Iuliano e Ronaldo, uno dei casi più controversi nella storia del derby d'Italia. In campo, c'era anche Benoit Cauet: "Se mi sono stancato di parlarne? Un po' sì - confessa a TMW - la storia ci insegna che ci sono stati degli episodi che hanno contraddistinto queste le sfide tra queste due squadre; non solo quando c'ero io, ma anche nel passato c'è sempre stata una rivalità molto accesa.

Poi, come si dice, il tempo non lecca le ferite: rimangono, fanno parte del tempo ed è quello che abbiamo vissuto. Adesso si passa ad altre cose e si va avanti: dopo di noi ci sono stati altri episodi, da Calciopoli alla situazione dell'anno scorso in cui la Juve è stata favorita. Io non ne parlo più, voglio evitare, ma sono cose che fanno parte di me e del mio percorso".