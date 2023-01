Cattaneo: "Ho solo un grande rimpianto, non esser stato lì ieri sera al Maradona: era qualcosa di eccitante"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di DAZN Marco Cattaneo, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Napoli e Spalletti? Ha raccontato del regalo fatto a Mourinho, è una bella idea omaggiare gli allenatori avversari con un oggetto della cultura e della storia del posto in cui si allena, mi sembra che un pezzo dell’anima di Spalletti sia ormai napoletano.

Scudetto? Il Napoli è nettamente la squadra più forte, e non per l’incostanza delle altre bensì per la bellezza degli azzurri. Abbiamo raccontato campionati più equilibrati, il Napoli è di categoria superiore e fa talmente piacere vederlo che non c’è dubbio sulla legittimità del vantaggio del club in classifica: è un bellissimo capolavoro. Ho solo un grande rimpianto, non esser stato lì ieri sera al Maradona: era qualcosa di eccitante.

Non credo che il Napoli arriverà ad un punto in cui si accontenterà dei risultati e del vantaggio finora accumulato, in questo momento fa paura a chiunque in Europa e serve continuità nonché un pizzico di fortuna. In Champions League però non vedo squadre superiori, anche se poi conterà l’esperienza”