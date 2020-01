Luciano Castellini è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Conte sa usare i suoi giocatori al 100%, non mi aspettavo questa partenza a rilento del Napoli. Gattuso è un personaggio molto simpatico. Faccio il tifo per lui, si merita tanta considerazione. Meret? L'ho allenato da ragazzino e si vedevano le grandi qualità. Fare il portiere a Napoli non è mai semplice e lui sta dimostrando tutto il suo valore"