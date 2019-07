Castelli (agronomo Serie A): "Sopralluogo al San Paolo venerdì, manto erboso a Napoli un punto di riferimento"

Giovanni Castelli, agronomo della Serie A, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il manto erboso del San Paolo l'ho controllato prima delle Universiadi, ora non so quali siano le condizioni del terreno. Ho un sopralluogo il 2 agosto, dopodiché ne saprò di più. Prime due partite estive? Favorirà moltissimo il recupero ottimale del manto erboso perché beneficia tanto del clima estivo. Ogni settimana guadagnata può migliorare tantissimo la situazione. Il terreno del San Paolo è a cinque stelle, è un riferimento per tutto il sistema".