Dott. Castellacci: "Protocollo Figc? Molti punti non sono chiari: paradossale ciò che viene previsto in caso di nuovo contagio"

Serie A - Enrico Castellacci, presidente dell'associazione medici italiani di calcio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Le mie sono perplessità reali, molto logiche e che non hanno niente di polemico. Fermo restando che qualora si dovesse partire, lo si farebbe solo per la serie A escludendo le altre categorie perchè questi protocolli sono molto rigidi e di difficile applicazione e l sapevamo. Ora sta ai 20 club del massimo campionato, una volta ricevuto l'ok del Governo, far rispettare questi protocolli. Non è facile, forse sarebbe stato più logico essendo una cosa molto delicata, far passare il protocollo prima attraverso i vertici del calcio per vedere quali erano i punti critici. Invece si è inviato tutto in fretta al Governo creando non pochi malumori. Molti di quei punti non sono chiari. Nuovo contagio? Il protocollo dice che il calciatore potrebbe ritornare in squadra, ma se il decreto dice quarantena per tutti coloro che sono stati in contatto come si fa?"