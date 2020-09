Dott. Castellacci: "Pericolo infortuni? Il fisico dei calciatori si è già adattato. In Cina vita surreale dopo il Coronavirus..."

Ultime notizie calcio Napoli - Enrico Castellacci, medico sportivo e presidente dei medici italiani, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Campionato falsato per la poca preparazione? Questa è la situazione, dettata da una malattia come quella contro la quale stiamo combattendo. Speriamo solo che prima o poi possano tornare i tifosi allo stadio, per il resto dobbiamo essere contenti che il calcio possa ripartire. Ora bisogna adattarsi a questa malattia, la preparazione dovrà essere diversa ed anche i preparatori hanno dovuto studiare formule nuove. In Cina la vita è surreale. Quando si arriva si fa il tampone, 14 giorni in quarantena, nuovo tampone. Mi sono poi dovuto spostare a Dalian dove sono stato messo nuovamente in quarantena. Ci sono zero casi qui ma non è vita e non è calcio. Siamo otto squadre tutte in un albergo senza possibilità di uscire. Troppi impegni? Il fisico dei calciatori si è già adattato, si va avanti da giugno così. Insigne è molto simpatico, gli voglio bene ed è un grande calciatore. E' un emblema nel Napoli e nella Nazionale”.