Castellacci: "Molto contento per Gattuso, ho scritto a lui ed ADL! Nuovo protocollo quarantena, c'è una criticità"

Ultime notizie calcio Napoli - Enrico Castellacci, medico sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"C’è una criticità nel protocollo relativo alla quarantena. Posto che il tasso di contagiosità è calato in maniera importante, adesso se un calciatore risulta positivo viene messo solo lui in quarantena ma dopo una partita la squadra del contagiato va in ritiro. Solo che nel frattempo i calciatori sono entrati in contatto con gli avversari che invece tornano a vivere regolarmente. Sono contento per il Napoli e per Rino Gattuso, ho scritto anche a De Laurentiis per congratularmi. Lo meritano loro e tutta la città di Napoli”.