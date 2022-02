Castellacci: "Mascherina Osimhen? Si abituerà, adesso alcune fratture sono consolidate ed aumenterà la visibilità"

Ultime notizie calcio Napoli - Enrico Castellacci, medico sociale, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Mascherina Osimhen? All'inizio si hanno difficoltà, ma poi ti adatti. Adesso avranno ridotto la mascherina dando una maggiore prospettiva visiva all'atleta. E' stato possibile perché alcune fratture sono state consolidate e, di conseguenza, poteva essere scoperta una parte di visa. I calciatori si adattano, io ne ho avuti tanti. L'ultimo caso è stato il portiere della Nazionale cinese che tornò in porta con la mascherina dopo un mese, anche se il numero delle fratture non è come quello di Osimhen".