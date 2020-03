Castellacci: "Improbabile si riprenda a maggio: non si hanno certezze, serve buonsenso. Più possibile che tutto slitti tra giugno e luglio"

Ultimissime Napoli - Enrico Castellacci, presidente medici sportivi italiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Le perplessità in questo momento le abbiamo tutti perchè ancora non c'è chiarezza su quando questo virus possa perdere forza. Questo ci porta ad ipotizzare delle date senza avere certezze, la data di maggio mi sembrerebbe difficile considerando che in Cina ipotizzano di iniziare il campionato a maggio pur avendo avuto tutto due mesi prima di noi. Se avessimo fortuna e in questa settimana si raggiungesse il picco, penso che giugno-luglio sia un periodo concretamente ipotizzabile. Il mese di maggio lo escluderei. L'atleta professionista è costretto a stare a domicilio eseguendo delle schede ed esercizi, ovviamente non è allenante come stare in campo. Avranno bisogno dei giorni giusti per poter ritornare ad un livello agonistico"