Castellacci: "Contagi prevedibili, i calciatori in vacanza hanno allentato le maglie. Se cominciano le quarantene, si mette in difficoltà tutto l'avvio della stagione"

Ultime calcio - Il dottor Enrico Castellacci è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Castellacci

"Sono in Cina e sto facendo quarantena. Qui è dura, appena arrivato ti prendono e chiudono in una stanza per 15 giorni chiuso. Un qualcosa di molto rigido. Calciatori contagiati? Era preventivabile! Con la vacanza e la voglia di vivere le maglie si allargano. Chi è stato in Spagna, chi in Sardegna: ci sta che si possano essere infettati. Fortuna vuole che sono tutti asintomatici: se hanno avuto contatti con altri atleti, giocatori e amici, allora si allargherà il tutto. Se cominciano le quarantene, però, si mette in difficoltà tutto l'avvio della stagione. Sono stato ritenuto polemico, in realtà volevo che la voce dei medici si sentisse. Il Cts dovrà decidere, questa commissione ha persone valide che possono sistemare nel dettaglio il protocollo. Abbiamo iniziato un campionato con mille timori e remore. Con la richiesta di protocolli ad hoc che abbiamo cercato di portare avanti fino all'ultimo: con il tampone di 4 giorni, il campionato si è portato a termine. Il campionato è andato molto bene così come le coppe. Sono le vacanze che creano problemi. Ora ci saranno i ritiri con controlli approfonditi. Fare tamponi ogni 4 giorni è dura per le società per i costi economici così elevati: vanno rivisti i protocolli. Ci devono essere più protocolli, uno soltanto non basta, non conosciamo il livello di virulenza ad inizio del campionato".