Castellacci a CN24: “Infortunio Rrahmani, i tempi di recupero. La sosta durante il Mondiale sarà cruciale”

Enrico Castellacci è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 79 Digitale Terrestre):

"Infortunio Rrahmani? Un sovraccarico muscolare si ha in questi ultimi tempi. I ragazzi hanno giocato 3 gare in una settimana, in più la preparazione è diversa rispetto agli altri anni perché c'è il Mondiale. E' stata una preparazione che ha badato più ad una partenza forte. Nel caso di Rrahmani non so che tipo di lesione sia, leggo adduttore. Se è una distrazione semplice senza rotture fibre muscolare nel giro di un mese se la cava. Se c'è lesione delle fibre, tipo secondo e terzo grado, ci vorrà molto più di un mese. Da quanto trapela sembrerebbe un mese. Il periodo della pausa va gestito molto bene dal punto di vista della preparazione e medico, non si può lasciare tutto. Andranno fare gare amichevoli.

Osimhen? La lesione di secondo grado è già di un certo rilievo. C'è stata una rottura delle fibre in questo caso. Serve cautela per non avere delle recidive. penso Spalletti lascerà qualche giorno di riposo alla squadra nella sosta Mondiale. Si sapeva che questo sarebbe stato un campionato anomalo. Il periodo di pausa è quello clou perchè bisogna riorganizzare il recupero di chi è affaticato. Servirà poi una preparazione particolare. Questa cosa si gestiva a monte in questo caso non si è potuto fare"