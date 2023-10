Castellacci a CN24: "Infortunio Osimhen? Potrebbero servire anche due mesi"

Enrico Castellacci è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre) per parlare del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Lesione secondo grado bicipite femorale Osimhen? Un mese comincia ad essere stretto, normalmente va dai 40 giorni in su fino arrivare a 60. Chiaramente dipende se c'è stato uno travaso ematico grossolano. Entriamo nell'ottica che prima di un mese non recupera. Auguriamoci che si possa guadagnare tempo sia dai successivi esami ed anche dalle risposte dal fisico del ragazzo.

Non c'è dubbio che un cambio di preparazione atletica può portare qualche squilibrio nella muscolatura dei calciatori. Questo però non posso saperlo nel dettaglio del Napoli perchè non conosco chi c'era prima e adesso. Quando ci sono infortuni che si susseguono, normalmente ci si siede e si discute il motivo tra allenatore, preparatore atletico e staff medico. Se per caso si rompono sempre i bicipiti femorali significa che si sovraccarica troppo quel muscolo e quindi qualcosa bisogna cambiare.

Se invece gli infortuni di natura muscolare sono diversi, si valutano anche altre cause come il fisico del calciatore ed altre variabili. Lo staff medico del Napoli è esperto e professionale, sono certo che stia studiando in maniera egregia tutto".