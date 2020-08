Castel di Sangro, Romito a Cm.com: "Milik uscito tra i fischi, io in una standing ovation! Un onore parlare con Meret, mi ha dato la maglia"

Ultime notizie calcio Napoli - Gabriel Romito, portiere del Castel Di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Calciomercato.com:

"Ho stretto la mano a tutti, sono stati molto gentili. È stato un onore parlare con Meret, che mi ha dato anche la maglietta. Stringergli la mano, vedere lui che viene verso di me e mi dice 'Sei grande, sei un gran portiere' e avere la sua maglia è stato un onore. C'è stato anche un battibecco con Younes sul rigore, ma alla fine ci siamo stretti la mano ed è stato molto bello. Milik? Spero non dipenda da me la fine dell'esperienza a Napoli di Milik, altrimenti mi dovrò mettere tutta Napoli contro. Al di fuori di Arkadiusz, che è un grandissimo giocatore, sono contento di quello che è successo. Lui è uscito tra i fischi, ma io tra una standing ovation".