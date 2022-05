Castel di Sangro, il sindaco: "Napoli in ritiro? Un onore, definite le location per incontrare i giocatori"

Presentazione ritiro Napoli a Castel di Sangro: conferenza stampa con Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis alle ore 11.30 per dare il via alla prossima stagione degli azzurri. Si andrà in ritiro a Castel di Sangro, in Abruzzo, dal 23 luglio al 6 agosto.

La conferenza stampa di presentazione del ritiro Napoli a Castel di Sangro. Interverranno Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti, Marco Marsilio (Pres. Regione Abruzzo) e Angelo Caruso (Sindaco Castel di Sangro):

Angelo Caruso (sindaco Castel di Sangro):

"Per noi onore avere un club blasonato come il Napoli. Questo ritiro ha infranto il limite territoriale, che con questa esperienza ha sancito come i ritiri si possono fare anche da noi e non solo al nord. Questa scelta è avvenuta in un periodo difficile per l'emergenza sanitaria, ma è venuta fuori la lungimiranza della classe politica per consolidare il futuro turistico e non solo dell'Abruzzo. Con questa esperienza, che andrà avanti per un periodo lungo fin quando ci saranno le condizioni, aprirà le porte a tanti altri ritiri. L'impiantistica sarà di livello A come sempre, con il nostro stadio che andrà in mondovisione ed ospiterà amichevoli di livello. Abbiamo definito le location per i momenti d'incontro con stampa e giocatori. Speriamo possa essere finalmente un ritiro normale dopo l'emergenza covid".