Castel di Sangro, il sindaco: "Il ritiro del Napoli potrebbe essere dal 24 al 5-6 agosto: ci saranno 3 amichevoli, una internazionale. Per fine maggio saremo COVID-Free"

Napoli Calcio - Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"24-5 o 6 agosto a Castel di Sangro? Sono date credibili, il tutto è contingentato nei tempi tra campionato ed europeo. Poi il 22 agosto si riparte, quindi i tempi sono quelli. Noi per fine maggio dovremmo essere COVID-free. Abbiamo allestito un centro vaccinale e non buttiamo nessuna dose. Con l'arrivo del nuovo vaccino ci sarà una svolta definitiva. Per luglio potremmo essere immuni. C'è una grossa aspettativa sulla normalizzazione: è arrivato il momento delle riaperture e bisognerà arrivarci con norme precise. Amichevoli? Potrebbero essere 3 e magari con qualche squadra internazionale: il presidente De Laurentiis ce l'ha promesso".