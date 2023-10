Castel di Sangro, il sindaco: "Domani credo proprio che sentirò De Laurentiis, vi spiego il perchè"

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro.

¬ęDomani credo proprio che sentir√≤ De Laurentiis, ogni volta che ci siamo sentiti alla vigilia di una partita il Napoli ha vinto, sono diventato un po' il suo talismano. In questo senso la scaramanzia non consente leggerezze: avevo un invito per Napoli-Real Madrid ma non sono riuscito a onorarlo per impegni qui in Abruzzo. la prossima volta non mancher√≤ di sostenere gli azzurri.

Come ho trovato De Laurentiis? Penso che qualche preoccupazione iniziale l'abbia avuto, come tutti noi. Ma noi dobbiamo essere tutti pi√Ļ fiduciosi, era normale concedere tempo per il rodaggio del nuovo gioco del Napoli di Garcia. Tutto questo rodaggio √® stato forse anche disturbato anche dalle varie questioni rinnovi, ma l'intesa tra gli azzurri ora c'√®, il campionato √® lungo e c'√® ancora molta strada da percorrere.

Io tifoso del Napoli? Ovvio che lo sono, il legame con la citt√† √® antico e consolidato, ed √® stato rinnovato con questi accordi¬Ľ