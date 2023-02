Castel di Sangro, il sindaco Caruso: "Potrebbe essere un ritiro molto speciale, abbiamo individuato già il periodo"

Angelo Caruso, Sindaco di Castel di Sangro è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Quest'anno sarà un ritiro speciale con tutta la scaramanzia del caso. Avremmo il primato di aver acccolto qui il trofeo della Coppa Italia e quello dello Scudetto. Diventeremmo una terra fortunata per il calcio.

Il periodo del prossimo ritiro dovrebbe essere dal 25 luglio all' 11-12 agosto.

Il risultato si comincia ad assaporare e qui si pensa a come consacrare un eventuale Scudetto. Molti rinunciano al tifo della propria squadra per sperare che il Napoli vinca".