Castel di Sangro, il Sindaco Caruso: "Aumento immediato del 50% dello stadio Patini, subito nuovi biglietti per Napoli-Girona"

Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Dispiace sentire lo sfogo delle persone disabili per i problemi che hanno a vedere partite, allenamenti ecc. Abbiamo esaurito in pochi instanti i 5 mila posti a disposizioni, per questo si sono creati disagi e disordini che hanno coinvolto anche donne e bambini. In queste ore arriverà l'annuncio, aumenteremo del 50% la capienza del Patini per evitare ulteriori difficoltà nelle prossime ore. Consiglio di sfruttare i giorni infrasettimanali ed evitare i fini settimana che sono presi d'assalto in maniera eccessiva. La Prefettura ci ha dato disponibilità per aumentare subito la capienza in vista della partita delle prossime ore già di domani con il Girona e permettere al Napoli di vendere i biglietti".