Castel di Sangro, il sindaco: "Amichevoli? Non escludo un triangolare. I tifosi potranno recarsi allo stadio acquistando biglietti dal sito del Napoli"

Notizie Calcio Napoli - Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"Stiamo creando la migliore accoglienza possibile ai tifosi napoletani. Sarà la società che gestirà la vendita dei biglietti per assistere agli allenamenti e partite allo stadio, verrà fatto tutto online sul sito del club. Abbiamo il sold out in città e nelle città vicine, ci siamo organizzati con ampi parcheggi affinché non ci siano risvolti negativi per i residenti ed i turisti sul piano della viabilità. C'è un percorso dedicato per recarsi allo stadio con delle indicazioni precise che porteranno all'area sportiva della nostra città dove sorgerà questo Napoli Village. Amichevoli? Non so se poi ci sarà un triangolare, di sicuro giocheranno con il Castel di Sangro".