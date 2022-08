Castel di Sangro, il sindaco a CN24: "Politica prezzi delle amichevoli da rivedere, ma con l'Espanyol si va verso il sold out" | VIDEO

Ultime notizie dal ritiro del Napoli a Castel di Sangro - Il sindaco Angelo Caruso ha rilasciato un'intervista ai microfoni di CalcioNapoli24 TV (canale 79 DTT):

"Primo bilancio di questo ritiro? Le aspettative sono state colte in pieno, con presenze che soddisfano la nostra città e il territorio. Il clima poi non è un dettaglio: si vive il ritiro come una vacanza. Un primo bilancio più che positivo. Abbiamo avuto un over booking da subito. Si è raggiunto il tutto esaurito rapidamente. Anche nei comuni limitrofi.

Manca il pienone alle amichevoli? Se analizziamo i prezzi dal punto di vista commerciale, non ha funzionato. O si voleva forse limitare il numero di tifosi allo stadio? Non lo so. Non so il motivo di questi prezzi, ma mi auguro che l'esperienza di quest'anno sia da esempio, per rettificare questa politica dei prezzi delle partite. Perché poi gli allenamenti funzionano, raggiungendo anche 4mila spettatori allo stadio. Quindi sostanzialmente penso che la politica dei prezzi, con differenza marcata fra allenamenti gratis e partite costose, non abbia funzionato ed è da rivedere. Io i prezzi li ho saputi dalla stampa, forse anche colpa mia che ho il rimorso di non aver provato a dire la mia sui prezzi.

Distanza fra società e tifosi con sessioni di autografi e pochi appuntamenti? All'inizio questo aspetto è stato trascurato, perché inizialmente avevamo visto il programma del Napoli con tante sedute a porte aperte: abbiamo quindi pensato ad un grosso coinvolgimento. Ma in questa settimana abbiamo sollecitato il Napoli per firme-autografi. Certo, per la partecipazione di giocatori a eventi pubblici sì, è stato totalmente carente. Abbiamo avuto una toccata e fuga di due giocatori qui in Piazza.

Prossime gare? Abbiamo il sentore che le ultime due amichevoli siano più partecipare, sabato la gara può andare sold out (contro l'Espanyol).

Spalletti alloggia anche a Castel di Sangro? L'ho incontrato anche io camminare liberamente per la città. Una persona di una disponibilità straordinaria, mai visto turbato. Una persona discreta nelle relazioni. Credo che tutta la polemica legata alla campagna acquisti, penso che Spalletti abbia le idee chiare sulla squadra che avrà a disposizione. Uno come lui non si lascia trascinare in un'avventura, la garanzia è la sua presenza e la sua tranquillità.

De Laurentiis? Lo sento tutti i giorni, lo vedrò fra domani e dopo domani. Lui ha fiducia in noi, l'ha acquisita subito".