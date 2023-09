Cassano sicuro: "Se salta Garcia al Napoli c'è solo un nome per sostituirlo"

Notizie Calcio Napoli - L’ex Inter, Roma e Real Madrid, Antonio Cassano, ha commentato alla BoboTv la possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina del Napoli in caso di esonero di Rudi Garcia:

“Secondo me non accetta, se Garcia salta c’è un solo nome che può andare lì, Antonio Conte. Lui al Tottenham ha fatto il 3-4-3, ha le palle e ha l’idea un idea di calcio che non mi piace perché difensivista, però è forte. In quella piazza la dopo Spalletti c’è bisogno di una persona che si tira dietro la piazza. Non so se accetterebbe con De Laurentiis. Non posso pensare che vadano a prendere un allenatore da fuori”.