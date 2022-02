Cassano: "Napoli unica squadra che può rompere i co***oni all'Inter! C'è una sola nota stonata"

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Cassano, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Bobo TV:

"L'unica squadra che può rompere i co***oni all'Inter è il Napoli. Ovviamente dipenderà molto dai nerazzurri che sono i più forti e giocano meglio, ma se c'è una squadra che può impensierirli questo è il Napoli. L'unica nota negativa è Piotr Zielinski, che a me piace moltissimo ma che sta faticando ad essere continuo. Basti pensare al rendimento che sta avendo Juan Jesus, che non giocava a Roma da quattro anni, per capire il lavoro che sta facendo Luciano Spalletti".