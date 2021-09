Antonio Cassano parla di Udinese-Napoli nel corso del Calcio con la F su Twitch:

"Occhio ragazzi, il Napoli in questo momento è la pretendente per lo scudetto insieme all'Inter. L'Inter deve stare attenta. Il Napoli veramente quest'anno ci può fare impazzire, dopo 20 anni di dominio Inter, Juve, Milan, ci può essere per la prima volta una nuova vincitrice. Il Napoli gioca bene quest'anno, è incredibile".