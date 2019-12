Cassano: "Napoli? I calciatori fanno schifo in campo, stanno facendo cose oscene! Insigne? Fare il capitano è dura..."

Ultime calcio Napoli - Antonio Cassano ha parlato ai microfoni di Tiki Taka in onda su Italia 1:

“La situazione del Napoli è una strada senza ritorno con Ancelotti. Va cambiato! I calciatori fanno schifo in campo, stanno facendo cose oscene. Quando le squadre vincono, i giocatori giocano bene, quando lo fanno male è colpa dell'allenatore. Ancelotti sta avendo difficoltà nella gestione dei giocatori. Poi giocano con un modulo non adatto alle loro caratteristiche. I giocatori, mai nella storia del calcio, hanno fatto questo. Insigne? Mio amico, fantastico, ma fare il capitano a Napoli è dura. E' meglio non farlo giocare se deve fare l'esterno sulla fascia. Ancelotti è immenso nella gestione dei campioni, ma in piazze come Napoli servono Gattuso o Prandelli”.