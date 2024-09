Cassano: "Lukaku fa ca**re fuori dall'Italia. Il Napoli col Cagliari non meritava di vincere"

Antonio Cassano ospite a Viva el Futbol ha criticato il Napoli per la prestazione a Cagliari e non solo, ed ha espresso particolari giudizi su Lukaku:

"Fino al 60esimo ho visto un bruttissimo Napoli, inguardabile. Poi la partita si è decisa nelle due aree. Se tu fai gol e il tuo portiere fa tre miracoli, la partita prende un'altra piega. Tutti hanno detto che hanno strameritato ed è diventata l'anti Inter. Se andiamo a vedere il cammino del Napoli nella prima partita hanno fatto malissimo, contro il Bologna fino all'1-0 erano fischiati e contro il Parma meritavano ampiamente di perdere. Col Cagliari non meritavano di vincere. Una squadra crea tanto e non fa gol mentre dall'altra parte ci sono grandi giocatori che hanno segnato".

In queste quattro partite non ho visto miglioramenti nel gioco. Conte ci ha messo già la faccia dopo il Verona e ha avuto quello che voleva dal mercato visto che De Laurentiis ha speso tanti soldi per lui. Conte non guarda in faccia a nessuno, se lui vuole arrivare quarto ci arriva in qualsiasi modo. A modo suo che a me piace zero. Quello che lui vuole lo squadra lo fa, si buttano nel fuoco con lui. Lukaku in Italia fa la differenza pure al 60%, fuori dal nostro paese fa ca**are. Questo è un dato di fatto, ieri ha fatto una fatica immane nonostante il gol e i due assist. La gente guarda solo gli highlights"