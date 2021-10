Ultime calcio - Antonio Cassano ha parlato ai microfoni della Bobo TV su Twitch:

"La Juventus ha strameritato di vincere contro il Chelsea, poteva vincere anche 2-0 o 3-0. Fondamentale per il 99% della gente, ha stravinto meritando. Poi analizzo e lascia stare gli alibi che non aveva punte. Chiesa ha fatto una gara clamorosa. Io non posso vedere una partita di 95' così. Io non posso pensare che la Juventus possa giocare così".