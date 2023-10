Cassano: "Grande Napoli? No, alla prima big ne becca 3"

Ai microfoni della Bobo Tv, Antonio Cassano ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Real Madrid:

"Molti si divertono, ma io lo ridico, non mi nascondo: Bellingham non mi piace, ma è un campione. Detto questo, sulla partita io leggevo tanti elogi perché se l’è giocata. Ma non è il Real dei Benzema, Bale, Kroos degli anni scorsi, mancavano Militao e Alaba. Il campione vero è Vinicius. Si stavano esaltando di Udinese e Lecce ma alla prima squadra forte hanno preso 3 gol e poteva farne altri. Il Napoli bravo a riprenderla, ma andava avanti ad entusiasmo, sulla spinta del pubblico, ma non ho visto idee ma solo la palla su Osimhen che però ha fatto fatica. Kvara in ombra, Lobotka con poche soluzioni. Questo grande Napoli che meritava il pari non l’ho visto, l’anno scorso 4-1 al Liverpool asfaltato. Ora c’è poco gioco, poca intensità, poi lì dietro fanno fatica. L’anno scorso Spalletti dava una mentalità diversa e diceva di andare in campo ad asfaltarli. Garcia era da solo in panchina a scrivere per 85 minuti, è diventato un professore d’Italiano? Un Napoli normale che aspetta sprazzi singoli”.