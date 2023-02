Cassano: "Esistono solo 3 squadre che potrebbero mettere in difficoltà il Napoli"

Antonio Cassano, ex giocatore e opinionista, ha parlato ai microfoni della Bobo Tv su Twitch: "Il Napoli sa fare tutte le partite. Il Napoli è predisposto a fare la partita. Le uniche tre che potrebbero far giocare male il Napoli sono il Bayern, il City e Real Madrid. Con queste tre squadre potrebbe avere qualche difficoltà, ma non partire sfavoriti, questo no. Sono convinto che contro il Francoforte al ritorno, non ci saranno problemi. Se giocare in questo modo ha portato a questi risultati, non vedo perchè cambiare. Il Napoli continuerà a giocare così fino a fine stagione, ad oggi è complicato metterli sotto".