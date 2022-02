Cassano elogia Sensi: "Sensazionale! Per me è meglio anche di Verratti e Jorginho"

Notizie Calcio - Nuova sentenza di Antonio Cassano, questa volta per Stefano Sensi e positiva per il nuovo acquisto della Sampdoria. Ecco quanto riferito da Fantantonio per Il Secolo XIX:

"Per me in questo momento è il centrocampista italiano più forte, qualitativamente e anche di idee. È un calciatore sensazionale. Da top club. Mi aveva colpito quando ancora giocava nel Cesena. Poi nel Sassuolo e nell'Inter è esploso. Per me è meglio di Locatelli, di Verratti, di Jorginho... se fossi Mancini non avrei dubbi e ci punterei pesantemente. Deve essere una colonna della Nazionale dei prossimi anni. Il suo punto debole fino a oggi è stato solamente uno, quello fisico. È stato molto penalizzato dagli infortuni”.