Notizie Calcio - Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione "Tiki Taka":

"La situazione di Ancelotti a Napoli è di non ritorno, De Laurentiis lo sta mettendo in condizione di lasciare. Il tecnico non riesce a tenere il gruppo in mano, è una situazione destinata alla separazione. De Laurentiis sta cercando il modo di farlo dimettere, ma lui non si vuole dimettere”.