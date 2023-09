Cassano: "De Laurentiis ha rovinato il giochino, sapeva da 3 mesi di Kim. Rudi Garcia è mollo per Napoli"

Napoli - Antonio Cassano alla Bobo Tv parla dell'attuale situazione del Napoli:

"Se al posto di Spalletti prendi il Conte della situazione, che a me non piace il calcio che fa, ma sa quello che vuole ed avrebbe portato il Napoli in prima classe per vincere lo scudetto con l'Inter. Rudi Garcia lo vedo moscio e molle per la piazza di Napoli. Napoli è tremenda, sono stati abituati alla nutella, se poi passi alla marmellata e al pane senza niente poi iniziano le difficoltà. Il Napoli avrà grandi difficoltà quest'anno, vedo grande differenza tra l'empatia e i coglioni grandi tra le prime partite del Napoli di quest'anno e quello dello scorso. Devi essere abituato ad altre alternative quando Osimhen non va, devi affidarti al gioco. De Laurentiis ha rovinato il giochino e poteva vincere per altri 2-3 annoi con Spalletti. A fine anno si domanderà perché hanno 25 punti in meno e perché Lobotka che era il più forte non è più lo stesso. Se si continua a lavorare sull'idea di Spalletti bene, seno diventa difficile. Ho visto un Napoli forte ma che crea con i singoli e questo non basta. Da mesi si sapeva che il Bayern Monaco prendeva Kim, hai aspettato 3 mesi per prendere un ragazzino dal Brasile. Non è stato fatto mercato, sono arrivati tanti punti interrogativi".