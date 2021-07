Caso Salernitana, Bargiggia: "Metà del trust proposto sarà bocciato nel consiglio di Lega di mercoledì. Lotito farà causa alla Federcalcio"

Serie A - “Metà del trust proposto non sarà accettato dal consiglio di Lega che si terrà mercoledì - queste le parole di Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, nella sua rubrica “Parola di Bargiggia” durante “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda su 1 Station Radio -. Lotito non vuole vendere il club, ma venerdì ha ricevuto un rilancio da parte di due società consociate che hanno alzato la posta a 75 milioni di euro. Parliamo della Arkos Invest LTD e Re Invest LTD. Se dovesse venire bocciato il trust, mercoledì, Lotito farà una causa contro la Federcalcio per cento milioni di euro, perché pare ci sia una lacuna nel regolamento: sotto la lente d’ingrandimento non ci sarebbe dovuta finire solo la Salernitana, bensì anche la Lazio. Questo, secondo i legali del presidente, è un vizio di forma che potrebbe far vincere i granata in tribunale”.