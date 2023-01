Caso plusvalenze, l'Avv. Chiacchio: "Il Napoli può stare tranquillo, solo in un caso può esserci ricorso"

L’avvocato Edoardo Chiacchio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli nel caso plusvalenza può stare tranquillo, devono solo emergere elementi nuovi che possano portare ad un ricorso per revocazione. Il club non può essere più giudicato a meno che non escano nuovi fatti, ma è tutt’altra cosa rispetto al deferimento. Al momento nulla è emerso di nuovo, quindi il Napoli è estraneo alla vicenda. La sentenza è da considerare definitiva, si potrà agire solo se uscirà qualcosa di nuovo e clamoroso”.