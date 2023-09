Ultime news Serie A - "I social ieri hanno fatto litigare Osimhen e il Napoli: lei cosa suggerisce ai suoi ragazzi sull'utilizzo di questo mezzo?" Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monza, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ha risposto anche a questa domanda:

"Io consiglierei di non utilizzarli, ma non posso obbligarli. Io personalmente ho deciso di non entrare in questo mondo, e fatico a dare la mia opinione proprio perché non li utilizzo".