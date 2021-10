Caso Koulibaly, Zoro: "Figc e Governo devono fare di più, bisogna punire ed allontanare questi individui dagli stadi"

Napoli Calcio - A 1 Station Radio, durante la trasmissione “1 Football Club” prodotta da “IlSognoNelCuore.com”, è intervenuto Marco Andrè Zoro, ex calciatore, fra le tante di Salernitana e Messina:

“Caso Osimhen? Qualcosa, in Italia, è cambiato sotto l’aspetto del razzismo ma è presente tanta gente ignorante che non ha rispetto per il calcio. Io penso che questo sport sia un fattore d’unione e di convivenza, le persone non lo hanno capito e commettono stupidità. Cambiare regolamento? L’Italia è un grande paese a livello calcistico, ma non ha trovato soluzioni a questo fenomeno. Il governo e la Federcalcio non vogliono o non sono capaci di prendere provvedimenti giusti. Vanno cambiato le cose per i nostri figli, tante Nazioni lo hanno fatto e gli episodi di razzismo stanno diminuendo. Salernitana? Un grande piacere rivederla in Serie A, è la mia squadra del cuore. Salerno è una grande città, meritano di essere nel massimo campionato. Osimhen sogna di diventare come Drogba? Didier è un punto di riferimento per tanti attaccanti africani. Quando giocavamo insieme in Nazionale non era bravo come poi è diventato, ha lavorato sodo per riuscire ad essere ciò che è stato. Molti professionisti, come Salah e Osimhen, stanno lavorando bene, possono anche superarlo ma resterà una leggenda”.