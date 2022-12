Caso Juve, Sandulli: "La Repubblica sportiva probabilmente aspetterà i procedimenti della giustizia ordinaria"

A Radio Crc nel corso di “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Piero Sandulli, avvocato, giudice federale di Calciopoli 2006

"Il continente per le società sportive quotate in borsa non è il massimo, anche perché poi subentra la giustizia ordinaria. Per qualche giustizia sportiva bisognerà attendere in futuro le nuove sentenze. È molto più semplice pensare che la Repubblica sportiva aspetti i procedimenti della giustizia ordinaria, i quali i processi saranno molto più lunghi. Dal punto di vista della giustizia sportiva è difficile fare previsioni su ciò ancora non esiste. È una vicenda che lascia sorgere enormi perplessità, dal punto di vista della serietà dei ruoli bisogna evitare casi come quello di D'Onofrio. Non si può ignorare una sentenza già emessa, bisognerà essere al di sopra di ogni sospetto. Non so cosa farà l'AIA, ma resta una vicenda con molte perplessità. Bisogna capire le ragioni delle non dimissioni di Trentalange, chi riveste ruoli di comando deve poi prendersi le proprie responsabilità."