Caso FIGC, Buonfiglio: "Nessuno ha vinto o perso, ha vinto lo sport"

"Qui non c'è chi ha vinto e chi ha perso. Qui dobbiamo essere un baluardo perché se ci riempiamo la bocca dei valori dello sport poi dobbiamo avere il coraggio di essere coerenti: penso abbia vinto lo sport". Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, nella conferenza stampa post Consiglio Nazionale che ha approvato il commissariamento della Figc con Giovanni Malagò commissario.



"Io non personalizzo mai, sono un pubblico ufficiale e non mi posso permettere di sparare cavolate. Cosa mi lascia tutto questo? Una grande soddisfazione perché le regole devono essere rispettate. Ed è quello che abbiamo fatto. Questa proposta mi è venuta in mente negli ultimi giorni, per non rendere vittima la persona che si era candidata in buona fede", ha sottolineato. A riportare le sue parole è SportMediaset.