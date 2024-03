Caso Acerbi, Juan Jesus nel 2020 disse: "Da Spalletti il consiglio più importante della carriera"

Caso Juan Jesus-Acerbi, nel mezzo si è ritrovato soprattutto Luciano Spallettiin una posizione non invidiabile considerando un suo fedelissimo da una parte - appunto il giocatore del Napoli che ha avuto anche nelle esperienza a Milano e nella capitale - e l'interista dall'altra che è rappresentante della sua nazionale.

L'atteggiamento neutro e cauto portato avanti dal Ct, però, non sta convincendo tutti ma anzi sta in parte deludendo molti tifosi. A tal proposito torna d’attualità un’intervista del difensore brasiliano del 2020 al sito ufficiale della Roma dove all’epoca giocava in cui parlava proprio di Spalletti.

Caso Acerbi, cosa disse Juan Jesus su Spalletti nel 2020

Il consiglio migliore che hai ricevuto in carriera?

“Sono tanti, posso dire una cosa che diceva sempre Spalletti, che è una persona a cui tengo molto perché mi ha dato tante opportunità: prima di essere grandi calciatori bisogna essere brave persone. Quello che posso trasmettere a mio figlio è di cercare di essere una brava persona, educata, umile, questo è un consiglio che porto sempre con me”.