Casemiro: "Ancelotti pianse per il mio addio a Real Madrid, quelle lacrime mi fecero esitare"

Casemiro centrocampista del Manchester United, ha raccontato un retroscena legato a Carlo Ancelotti, del quale al Real Madrid era un pupillo. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Ho esitato solo una volta a lasciare Madrid per il Manchester United. Era un venerdì e tutto era fatto. Dovevo allenarmi e non mi sono allenato, mancava solo la firma. Sono andato a parlare con Ancelotti e lui sapeva già che sarei partito. Sono entrato nel suo ufficio, lui si è voltato e stava piangendo. Carlo mi ha detto che non voleva che me ne andassi, che mi amava molto... E allora ho esitato".