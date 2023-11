Casarin: "Ucraina-Italia? Gil non concede rigorini: è il metro internazionale"

Paolo Casarin sul Corriere della Sera ha dichiarato:

L'ex arbitro ha commentato gli episodi da moviola di Ucraina-Italia 0-0 e la direzione di gara dell'esperto arbitro spagnolo Gil Manzano. Contestato il contatto al 92' tra Mudryk e Cristante, in area azzurra:

"Per Manzano e Var non è rigore. In linea con l’arbitraggio internazionale. Nei corner Gil si tiene distante dalla mischia: un arbitro che non fischierà rigorini. Il gioco è corretto e Gil premia i calciatori col silenzio. Il fuorigioco è valutato direttamente dagli assistenti: la Var tace".