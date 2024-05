Casale a CN24: "Calzona cervellotico, aveva un vantaggio e non l'ha sfruttato. Conte? Può riportare subito il Napoli in testa" | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - Pasquale Casale ha parlato a CalcioNapoli24 a margine delle premiazioni dell'Oscar campano 2024 'Pasquale D'Angelo':

"Siamo tutti colpevoli della stagione del Napoli: si è puntato il dito contro Garcia e io la pensavo diversamente: aveva già percepito le difficoltà della stagione. Errore iniziale si, ma mandarlo via non è stata scelta giusta. Il Napoli stava facendo bene in avanti e non era lontano dai suoi standard. Aveva bisogno di tempo, Garcia fa più punti nel ritorno. Abbiamo pagato poi la scelta del successore e la delusione del terzo allenatore. Chi subentra per terzo ha un vantaggio, sa da dove non partire ma Calzona ha fatto scelte cervellotiche che non hanno reso e portato i giusti risultati. La squadra si è demotivata e si è lasciata andare, senza avere la convizione di poterla ribaltare. Conte? Sono un suo tifoso ma ho sempre pensato che potesse essere l'allenatore ideale per ribaltare subito la situazione, un po' come Allegri. Abbiamo bisogno di un allenatore che vinca subito le prime gare e riportare il Napoli in testa sin da subito".