Casale a CN24: "Allenatore Napoli? Mandai un messaggio a Edo De Laurentiis, avevo un nome in mente"

Calciomercato Napoli - L’ex calciatore di Napoli e Cagliari Pasquale Casale è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Cajuste ha fatto la mezz’ala, non ha lo stesso impatto di Zielinski offensivamente, ma il Napoli col mercato di gennaio ha ribaltato le possibilità di poter giocare con più giocatori in attacco: avere uno di contenimento può dare una mano, penso che Calzona abbia le idee chiare e saprà dare indicazioni anche a Cajuste per migliorare le sue prestazioni.

Chi può adattarsi tra i giocatori? Il problema è dover fare per forza il 4-3-3, non vorrei che Calzona si faccia condizionare per seguire sempre le tracce di Spalletti. Nella gestione Mazzarri il Napoli ha trovato il gol quando aveva tre giocatori dietro una punta, con Lindstrom che può superare l’uomo in uno contro uno.

Calzona ha un grande vantaggio, può capire dove hanno sbagliato Garcia e Mazzarri e sa cosa non deve fare. E non ha responsabilità, anche l’ambiente potrà tollerare eventuali nuove idee: può fare ciò che vuole.

Avevo mandato un messaggio a Edo De Laurentiis quando venne cambiato allenatore la prima volta, avrei visto Davide Nicola sulla panchina perchè è uno specialista e a Empoli lo sta dimostrando: è una figura diversa dalle altre, e alcuni lo fanno meglio degli altri”